Комментатор Дмитрий Губерниев критически обратился к российской биатлонистке Евгении Павловой за высказывания после выступления в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Губерниев написал в телеграме, что надо всего лишь научиться формулировать свои мысли.

«Может, сначала надо думать, а потом говорить? Женя, мы на телевидении, из нашей песни слов не выкинешь!», — отметил Губерниев.

Напомним, Павлова заняла 44-е место в спринте в Контиолахти, провалив стрельбу. После финиша она со слезами на глазах заявила, что ей некомфортно в команде, в которую вернулась спустя год. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла девятое место.