Невский районный суд Санкт-Петербурга признал виновность ОАО «Дворец спорта» за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ледовый дворец, где проводит свои домашние матчи в КХЛ СКА, оштрафована на 480 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее деятельность Ледовогодо 15 января приостановил Роспотребнадзор. Причиной стало несоблюдение коронавирусных ограничений на концерте Басты. На мероприятии зрители не использовали масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, любители музыки вставали со своих мест, что привело к возникновению столпотворения.

Ранее СКА 1 декабря заявил, что пока не получал официального уведомления о невозможности проведения встреч в Ледовом дворце.