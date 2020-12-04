Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сообщил о смерти отца, сделав специальный сторис в инстаграме.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда», — написал Миранчук на фото, где они с Антоном Миранчуком стоят рядом с отцом.

Как сообщает «КП-Кубань», отец Миранчуков скончался 3 ноября. Андрей Миранчук умер в Краснодаре после продолжительной болезни.

Отмечается, что он был в командировке, а когда приехал домой, сразу обратился в больницу, но было уже поздно. Собеседник издания говорит, что Андрей Миранчук умер при температуре 41.

Братья Миранчуки в ноябре были в составе сборной России, которая сыграла вничью с Молдавией (0:0), а также уступила матчи Лиги наций Турции и Сербии.