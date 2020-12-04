Семилетний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч, имеет психологические проблемы из-за скандальной публикации в одном из изданий.

Как сообщает телеграм-канал Baza, из-за скандальной публикации, в котором высказывается предположение, что младший Плющенко страдает синдромом Аспргера, утверждается, что Гном Гномыч стал переживать, замкнулся в себе, отказывается есть и тренироваться. СМИ пишет, что над Сашей стали издеваться ровесники.

Также утверждается, что Александр убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен, после чего родители убедили сына «спокойно пообщаться с психологом». В разговоре с психологом Александр отметил, что его обидела статья в журнале и что он «хотел бы забыть, что прочитал её». Сообщается, что психолог не уловил синдрома Аспергера, но выявил признаки психологических расстройств из-за публикации.

До этого супруга Плющенко и мать Александра продюсер Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело из-за публикации о Саше.