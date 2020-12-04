Российский теннисист Карен Хачанов, являющийся двадцатой ракеткой планеты и в ноябре сдавший положительный тест на коронавирус, поведал о своем самочувствии.

Хачанов отметил, что осталось ещё пару дней, и карантин закончится.

«Я и моя семья чувствуем себя хорошо. С понедельника буду возвращаться потихоньку к работе и начинать готовиться к сезону-2021! Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку на протяжении этих двух недель!» — написал Хачанов в инстаграме.

Последним турниром, на котором выступил Карен в сезоне-2020, стал «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге его обыграл испанец Алехандро Давидович-Фокина.