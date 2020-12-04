Председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина, защищающая интересы продюсера и жены олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской, подтвердила информацию о том, что психологи установили психологическую травму у ее 7-летнего сына Александра, который из-за публикации материала в СМИ отказывается есть и тренироваться.

Адвокат сообщил, что после публикации материала о том, что он якобы имеет синдром Аспергера, Саша очень сильно переживал по этому поводу.

«Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребенке», — цитирует адвоката Sport 24.

Адвокат сообщила, что по обращению Яны Рудковской была проведена внесудебная комиссионная психологическая экспертиза, где был поставлен вопрос, как отразилась данная ситуация на состоянии ребенка. Психологи установили сильнейшие психологические переживания. Адвокат считает, что полученная психотравма установлена заключением эксперта, поэтому может повлиять на уголовное дело по факту клеветы в связи с тем, что имеются последствия, отраженные на ребенке.