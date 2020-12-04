Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса отказался переходить в армейского клуба и решил перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщают СМИ, среди которых «Москва.ру». Последним клубом в карьере нигерийца был арабский «Аль-Наср»,

При этом не не разглашаются условия соглашения Мусы с турецким клубом. Известно, что нигериец рассматривал вариант с продолжением карьеры в ЦСКА, но принял решение не возвращаться в Москву, а перейти в турецкий клуб.

Кроме того, Муса думал над продолжением карьеры в Английской премьер-лиге (АПЛ), но предложения клубов АПЛ его не устроили.

Напомним, что за ЦСКА Муса играл пять сезонов: с 2012 по 2018 годы, проведя сезон 2016/2017 в аренде в английском «Лестере».