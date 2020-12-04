Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ против «Урала».

По словам Семака, график игр был сумасшедший, особенно для футболистов сборной, у которых было семь выездов подряд.

«Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак сообщил, что на тренировке перед игрой тренерский штаб будет решать, к то в каком состоянии находится, кто сможет готовиться к игре, а кто нет. Также Семак похвалил «Урал», отметив, что команда стала лучше играть в обороне, а также имеет в составе крепких футболистов. Посетовал главный тренер «Зенита» и на то, что матч пройдет без зрителей, без которых футбол смотрится грустно.

Матч «Зенита» с «Уралом» пройдет в субботу, 5 декабря.