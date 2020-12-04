Министерство культуры Российской федерации выделило субсидию в количестве 30 миллионов рублей на новогодние шоу Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка в танцах на льду является супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщает Sports.ru, деньги выделяется «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества».

Сообщается, что в реализации новогоднего проекта примут участие 20 человек. Рассчитываются, что постановки в общей сложности привлекут минимум 25500 зрителей.

С 26 декабря по 7 января Навка планирует устровить в Москве две постановки: «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Всего будет 16 представлений. В шоу будет участвовать и олимпийская чемпионка Алина Загитова.