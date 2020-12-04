С приближением зимнего трансферного окна все чаще будут усиливаться трансферные слухи, касающиеся появления или ухода из «Зенита» тех или иных футболистов, а может и тренеров. Пока их не слишком много — почему-то все они связаны с Аргентиной.

«Зенит» хочет приобрести аргентинца из «Штутгарта»

Аргентинский полузащитник немецкого «Штутгарта» Николас Гонсалес может стать футболистом петербургского «Зенита». В ряде СМИ поползли слухи, что сине-бело-голубые могут попробовать подписать контракт с 22-летним футболистом зимой. Отмечается, сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро. Гонсалес является воспитанником «Аргентинос Хуниорс», два года назад он перешел в «Штутгарт» за 8,5 миллионов евро. Срок контракта аргентинца со «Штутгартом» завершается летом 2024 года.

«Зенит» привлек 29-летний аргентинец из Мексики

Якобы нападающим мексиканского «Монтеррея» Рохелио Фунес Мори интересуется «Зенит». По сообщению журналиста ESPN Хорхе Рамос, игрок даже имеет предложение от петербургского клуба, а также от болгарского «Лудогорца». Фунесу Мори 29-лет и в его активе один матч в составе сборной Аргентины. Соглашение Мори с «Монтерреем» истекает только летом 2024 года. В текущем сезоне Фунес Мори забил за свой клуб шесть мячей и сделал три результативные передачи в восемнадцати матчах.

«Зениту» интересен топовый аргентинский тренер

Этот слух появился еще в конце октября после неудачного старта петербургского клуба в Лиге чемпионов. Якобы сине-бело-голубые готовы предложить аргентинцу зарплату 6,5 миллионов евро в год. Другие СМИ писали, что представители аргентинского специалиста сами предлагают кандидатуру аргентинца разным клубам.

Нападающий «Зенита» может вернуться в Аргентину

Говорилось о желании «Ривер Плейта вернуть Дриусси. Однако итальянские агенты шерстят рынок и Серии А, предлагая услуги аргентинского Себастьяна . Новость понятна: Дриусси осталось по контракту меньше года — уже летом 2021 он будет свободным агентом. Данная работа может подразумевать 3 варианта развития событий. Дриусси продлит контракт. Дриусси будет продан зимой. Дриусси уйдет свободным агентом.