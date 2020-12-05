В Петербурге в рамках 17-го тура российской премьер-лиги состоится встреча между местным «»Зенитом»» и екатеринбургским «Уралом».

Матч, который будет проходить на стадионе «Газпром-Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет при пустых трибунах.

Главным арбитром встречи назначен Игорь Панин из Дмитрова. Ему помогут судьи на линии Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев.

У «Зенита» под вопросом участием в матче Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена, Вендела и Артема Дзюбы.

В настоящее время команда Сергея Семака делит первые три мест в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка вместе с ЦСКА и «Спартаком». Подопечные Юрия Матвева располагаются на 11-й строчке с 19 баллами.