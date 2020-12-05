СКА в гостевом матче сыграет с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет сегодня, 5 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка по итогам 33 встреч. Челябинцы идут третьими на Востоке, также имея в своем активе 44 очка после 33 матчей.

В нынешнем сезоне команды уже играли между собой: в ноябре в Санкт-Петербурге «Трактор», возглавляемый бывшим тренером СКА Анваром Гатиятулиным, одержал победу со счетом 1:0.

В предыдущей встрече подопечные Валерия Брагина потерпели гостевое поражение от магнитогорского «Металлурга» 1:2, пропустив решающую шайбу менее чем за полторы минуты до конца третьего периода.