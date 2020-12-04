Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе работает дистанционно из-за простуды.

По словам Лайшева, подозрений на коронавирусную инфекцию нет.

«У Этери Георгиевны простудное заболевание, как и у многих сейчас. Мы стараемся в нашей школе всё отслеживать и делать всё, что от нас зависит. Её работа ведь связана со льдом», — приводит слова Лайшева РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что Тутберидзе сейчас лечится, но продолжает работу со своими воспитанницами — в дистанционном формате.

Напомним, завтра, 5 декабря, в Москве стартует заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, группу Тутберидзе там будет представлять Камила Валиева. Пока неизвестно, сможет ли тренер сопровождать ее на соревнованиях.