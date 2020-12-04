В субботу, 5 декабря, стартует 17-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги.

Открывать программу тура будет встреча «Рубина» с «Локомотивом» в Москве, которая начнется в 14:00 мск. В 16:30 «Спартак» на своем поле примет «Тамбов», в 19:00 «Зенит» на «Газпром-Арене» в Петербурге примет «Урал». В то же время стартует домашний матч «Краснодара» с «Ротором».

Ещё три матча состоятся в воскресенье, 6 декабря. В 14:00 «Ростов» на своем поле примет «Уфу», тульский «Арсенал» в гостях сыграет с «Динамо» в 16:30. В 19:00 ЦСКА на «ВЭБ Арене» будет принимать подмосковные «Химки».

Последний, восьмой матч тура состоится в понедельник, 7 декабря: «Сочи» на своем поле сразится с грозненским «Ахматом», судья даст стартовый свисток в 19:00.