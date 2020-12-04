Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и оргкомитет Олимпиады-2022 приняли решение об отмене всех тестовых соревнований в Пекине (Китай) в связи с пандемией коронавируса.

В сезоне-2020/21 в Пекине должен был состояться финал Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный на 19-21 марта. Он должен был носить статус тестовых соревнований перед Олимпиадой.

«Мы надеялись, что в этом сезоне нам удастся провести тестовые соревнования в Китае. Но нынешняя вторая волна COVID-19 привела к серьезным ограничениям на поездки, что сделало практически невозможным проведение международных соревнований», — объявил глава FIS Джанфранко Каспер.

Он добавил, что подготовка к Олимпийским играм-2022 проходит на высоком уровне, поэтому все спортивные объекты будут функционировать как надо.

Тестирование олимпийских объектов является обязательным в преддверии Игр, поэтому оргкомитет ищет возможность провести в Пекине часть соревнований до 2022 года.

FIS, в свою очередь, находится в поиске места для проведения отмененного этапа Кубка мира.

Стоит отметить, что отмена соревнований коснулась не только лыжных гонок, но и горнолыжных дисциплин, прыжков с трамплина, двоеборья, фристайла и сноуборда.