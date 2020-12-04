Бывший футболист «Зенита» Роман Широков выразил мнение, что не стоит увольнять главного тренера команды Сергея Семака после провала в Лиге чемпионов.

«Убирать Семака не надо. Нужно дать возможность как-то перестроить игру команды на зимний период и от этого отталкиваться», — сказал Широков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» сначала лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а затем не смог побороться и за Лигу Европы. За один тур до окончания группового этапа сине-бело-голубые идут на последнем месте в турнирной таблице, набрав 1 очко в пяти матчах.

В пятом туре команда Семака потерпела разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:3. Единственное очко «Зенит» набрал в матче с «Лацио», который завершился вничью.

В прошлом году сине-бело-голубые тоже не сумели выйти в евровесну.