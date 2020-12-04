Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).

«Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии!!! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Напомним, игра проходила вчера, 4 декабря, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первой встрече, которая состоялась в Австрии в октябре, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали три очка в пяти матчах и идет на последнем месте турнирной таблицы своей группы. После поражения от «Вольфсберга» ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф.