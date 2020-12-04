Заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который завтра стартует в Москве, превратился из соревнований в фикцию. Из-за коронавируса выбыли практически все лидеры — только в парном катании остались два сильнейших дуэта. Рассказываем, почему турнир всё равно заслуживает вашего внимания.

Сначала перечислим все потери

Ни для кого не стало неожиданностью, что восстановиться к турниру не успеет Евгения Медведева, у которой к проблемам со спиной добавился коронавирус. Однако новость о снятии Елизаветы Туктамышевой была более чем внезапной: как бы иронично это ни звучало, императрица подхватила корону и ушла на карантин. За три недели до чемпионата России — так себе ситуация, особенно если вспомнить, что позапрошлый турнир Лиза пропускала как раз из-за пневмонии.

Но как только болельщики смирились с «потерей» Туктамышевой, Алексей Мишин принялся сыпать соль на раны: он сообщил, что Михаил Коляда, основной фаворит у мужчин, тоже снимается с соревнований. А вместе с ним и Настя Гулякова, сенсационно взявшая бронзу на Гран-при России.

Похожие вести пришли и из группы Евгения Рукавицына: чемпион Европы Дмитрий Алиев тоже сдал положительный тест на ковид и вынужден отказаться от соревнований. Исходя из слов тренера, фигурист болеет отнюдь не бессимптомно, но лечится дома и хочет восстановиться к чемпионату России.

Даже с такими потерями предстоящий этап в Москве мог бы быть интересным: противостояние Камилы Валиевой и чемпионки Европы Алёной Косторной должно было стать гвоздём программы. Если бы Алёна, вслед за остальными, тоже не заболела коронавирусом.

Обескровленными оказались не только мужской и женский турниры, но и танцы на льду. Лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов после победы на Гран-при отказались от участия в московском этапе Кубка — они, по словам Жулина, «приболели и пока не катаются». До сих пор от коронавируса не оправились Александра Степанова и Иван Букин, так еще и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро слегли с простудой за два дня до старта.

В парном катании потерь меньше, но они тоже есть: на прошлой неделе стало известно, что Евгения Тарасова заболела воспалением легких, поэтому они с Владимиром Морозовым снимаются с турнира.

На кого тогда смотреть?

Каким бы унылым теперь ни казался предстоящий турнир, посмотреть его всё же стоит по нескольким причинам. Первая и самая очевидная — Камила Валиева. У юной звёздочки из группы Тутберидзе не будет соперниц практически в буквальном смысле: Камила может позволить себе ошибаться и при этом всё равно выиграть. Однако именно этого она постарается не делать: для спортсменки предстоящий старт — отличная возможность поработать над стабильностью исполнения контента в соревновательных условиях, но без риска.

Камила может практиковать не только четверной тулуп, который получается пока не очень уверенно, но и попробовать зайти на тройной аксель в короткой программе. Даже в случае падения она вряд ли даст кому-то из соперниц себя опередить.

Вторая причина — выступление Анастасии Таракановой, которая надолго пропала с радаров и даже думала о завершении карьеры, затем вернулась и выдала эмоциональный прокат на этапе Кубка страны в Казани. В конце Настя не удержалась и разрыдалась прямо на льду, а её возвращение было очень тепло встречено болельщиками. В Москве Тараканова будет главным претендентом на серебряную медаль.

Увидеть новые лица — ещё одна причина включить трансляцию на сайте Первого канала. Впервые на одном этапе Кубка России выступят две сестры-близняшки — Даша и Ксюша Окладниковы. У них уже есть опыт участия в национальном Кубке, однако они еще никогда не катались вместе в рамках одного этапа.

Дарья и Ксения Окладниковы. Фото: соцсетиУ мужчин в отсутствие Коляды и Алиева хэдлайнером турнира будет петербуржец Пётр Гуменник, ставший третьим на Гран-при России. В активе спортсмена не только четверные прыжки, но и редкий для мужского катания каскад из тройных лутца и риттбергера — тот самый, который прыгала Алина Загитова в Пхенчхане.

Одним из соперников Петра будет Алексей Ерохов — фигурист, который, как и Тараканова, пытается перезапустить карьеру. Долгое время он тренировался в группе Этери Тутберидзе, но спортсмена замучили травмы: выйдя из юниоров чемпионом мира, Алексей был вынужден пропустить сезон. В этом году он решился сменить знаменитого тренера на Викторию Буцаеву и теперь под её руководством постепенно возвращается на былой уровень.

В парном катании зрителей ожидает уже привычное противостояние двух молодых дуэтов: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский против Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. Счет в этом году пока равный — 1:1. Сначала на высшую ступень пьедестала поднялись Настя с Сашей, затем на этапе Гран-при Саша с Димой взяли реванш.

При этом одна неосторожная фраза моментально превратила Козловского в антигероя и стала причиной разговоров о трэш-токе в фигурном катании — словесных перепалках между соперниками накануне соревнований. Выиграв произвольный прокат в Москве, Дмитрий крикнул: «Это наше место! В очередь!», что выглядело как минимум некрасиво. Особенно если учесть, что Мишина и Галлямов тренируются с ними на одном катке в группе Тамары Москвиной.

Третья очная встреча расставит всё на свои места и определит, кому стоять на вершине пьедестала, а кому — в очереди.