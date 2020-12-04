Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на заявление директора «Самбо-70» Рената Лайшева о ее болезни.

Ранее Лайшев сообщил, что Тутберидзе простудилась и ушла на дистанционную работу, но подозрений на коронавирус у нее нет. Спустя некоторое время в «инстаграме» появился официальный ответ от самой Этери Георгиевны, которая оказалась не на больничном, как утверждал Лайшев, а на катке.

«Всем привет! Уважаемый Ренат Алексеевич! Мы здоровы, чувствуем себя, вроде, хорошо, симптомов простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу. Мы на своём рабочем месте», — сказала Тутберидзе на видео, снятом на катке в «Хрустальном».

Напомним, завтра, 5 декабря, в Москве стартует заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Группу Тутберидзе там будет представлять Камила Валиева. Пока неизвестно, будет ли Этери Георгиевна сопровождать ее на турнире.