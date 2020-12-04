Федерация фигурного катания Москвы опубликовала предварительный список участников чемпионата города, который будет проходить в период с 9 по 12 декабря.

Ожидается, что на турнире выступят ученицы Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых, а также Анастасия Тараканова, Анна Фролова и Ксения Цибинова.

В состав мужского турнира Артем Ковалев из академии «Ангелы Плющенко», Артем Зотов и Егор Рухин.

В парном катании ожидается выступление Дарьи Павлюченко/Дениса Ходыкина, Дианы Мухаметзяновой/Ильи Миронова и Екатерины Беловой/Дмитрия Чигирева. В танцах на льду заявлены Светлана Лизунова/Александр Вахнов.

Также состоятся соревнования и среди фигуристов в разряде КМС. В списке участников числятся Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Всеволод Князев и Марк Лукин.

С полным составом участников можно ознакомиться по ссылке.