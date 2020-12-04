Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров выразил недовольство игрой бразильского полузащитника Малкома.

Быстро отметил, что «Зенит» покупает футболистов специально для Лии чемпионов, и они должны показывать соответствующую игру.

«Если ты получаешь больше € 5 млн, имей совесть и пробегись хоть немного. Человек ходит по полю пешком. На это смотрят другие, которые пашут на поле, но у них нет такого класса, как у Малкома. А играет Малком», — сказал Быстров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Малкома нужно заставить пахать, и на это должен повлиять весь коллектив. Быстров уверен, что если бразилец так и будет «ходить по полю», то не начнет приносить пользу.

«Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату», — сказал Быстров.

Напомним, «Зенит» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов и не смог выйти в евровесну. В пяти турах сине-бело-голубые набрали всего одно очко.