Судья Международного союза конькобежцев (ISU) Алексей Белецкий рассказал, чем отличаются обязанности арбитров и технической бригады на соревнованиях.

«Техбригада занимается идентификацией элементов и выставлением уровней сложности – именно они говорят, что тулуп был двойной, тройной или четверной, они выставляют уровни на вращениях и дорожках», — сказал Белецкий в интервью для Sports.ru.

Он пояснил, что судьи оценивают качество исполнения, у них есть шкала GOE с позитивными буллетами и дедакшенами.

Белецкий работал на чемпионатах Европы и мира, в общей сложности он судил более пятидесяти международных турниров