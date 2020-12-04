Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка России в Москве.

«Это самый коронавирусный этап за всю историю. На Камиле (Валиевой) не отразится: если ли у неё соперницы или нет. Она будет просто делать своё. Ее это точно не расслабит», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению тренера, если Валиева хорошо готова к старту, ей стоит включить в свои программы тройной аксель и четверной тулуп.

Напомним, пятый этап Кубка России в Москве стартует в субботу, 5 декабря. С соревнований снялась большая часть участников, многие — из-за коронавируса. Так, в «Мегаспорте» не выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.