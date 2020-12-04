В Бахрейне завершилась первая свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. По её итогам лучшее время показал пилот «Мерседеса» Джордж Рассел, заменяющий заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Второй результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий — его напарник Александер Албон.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал с пятым временем, его партнер по команде Пьер Гасли стал шестым.

Сегодня, 4 декабря, на автодроме «Сахир» состоится вторая свободная практика, ее начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье. Хэмилтон, пропускающий соревнования, уже гарантировал себе победу в чемпионате.