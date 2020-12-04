Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что мечтает перейти в европейский клуб.

В интервью пресс-службе «железнодорожников футболист ответил на ряд вопросов.

«Жалею о потраченном впустую времени на определённых этапах карьеры. Счастье для меня — благополучие и здоровье близких. Любить и быть любимым», — сказал Миранчук.

Он добавил, что не хотел бы жить вечно — по мнению Антона, это неинтересно, гораздо интереснее сделать всё за отведенное тебе время.

«Мечта? В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья», — сказал Миранчук.

Напомним, в Антона Миранчука есть брат-близнец Алексей, который минувшим летом перебрался в чемпионат Италии и теперь защищает цвета «Аталанты». Антон остался в стане московского клуба. Оба футболиста вызываются в сборную России.