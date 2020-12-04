Стадион «Наполи» официально переименован в честь Марадоны

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны.
Об этом сообщает Football Italia. Все члены городского совета выступили за переименование арены.
Ранее группа неаполитанских священников выступила против переименования стадиона и направила письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе. Представители духовенства предлагали свой вариант названия — «Сан-Паоло — Марадона».
Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.
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