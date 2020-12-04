Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:06,  4 декабря 2020
Интересное сейчас
0

Стадион «Наполи» официально переименован в честь Марадоны

Марадона
Диего Марадона. Фото: https://www.instagram.com/maradona

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает Football Italia. Все члены городского совета выступили за переименование арены.

Ранее группа неаполитанских священников выступила против переименования стадиона и направила письмо архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе. Представители духовенства предлагали свой вариант названия — «Сан-Паоло — Марадона».

Напомним, Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров