Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг информацию о том, что он и тренер Сергей Розанов заболели коронавирусом. Такие слухи пошли после того, как их ученица Алёна Косторная сдала положительный тест на COVID-19.

«Все живы и здоровы. Соблюдаем на тренировках масочный режим! Друзья, носите маски, думайте не только о своём здоровье, но и о здоровье своих близких, а также тех, с кем вы работаете!» — написал Плющенко у себя в «Инстаграме».

К сообщению он прикрепил видео, в котором подтвердил, что все здоровы и работают в масках. Он подчеркнул, что новости о его заболевании — фейковые.

Напомним, о том, что Алёна Косторная заболела коронавирусом, стало известно в пятницу, 4 декабря. Спортсменка должна была выступить на этапе Кубка России в Москве, который стартует уже завтра. Также известно, что фигуристка болеет бессимптомно.