На автодроме «Сахир» в Бахрейне продолжается этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 4 декабря, в 20:30 по московскому времени состоится вторая свободная практика. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее завершилась первая тренировка, лучшее время в которой показал пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Он заменяет Льюиса Хэмилтона, который сдал положительный тест на коронавирус и пропускает этап. Второй результат показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий — его напарник Александер Албон.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал с пятым временем, его партнер по команде Пьер Гасли стал шестым.