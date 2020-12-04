Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на женскую эстафету, которая будет проходить в субботу, 5 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Гонка в Контиолахти (Финляндия) начнется в 17:15 по московскому времени. Завтрашняя эстафета станет первой в новом сезоне.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить число перемещений и обезопасить спортсменов в период пандемии коронавируса.