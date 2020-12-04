Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, пересматривает ли свои прокаты.

По словам спортсменки, она смотрит только хорошие прокаты, однако было бы правильнее смотреть и плохие, чтобы анализировать ошибки. Алина призналась, что не любит пересматривать неудачные выступления, потому что они и так давят на нее психологически.

«А я такой человек, который без всяких людей могу себя так загнобить, что мало не покажется. Когда прокаты хорошие или более-менее, смотрю, как это всё выглядело на камере. Иногда и комментарии тоже смотрю», — сказала Загитова Первому каналу.

Фигуристка добавила, что её интересно мнение других профессионалов, в особенности Татьяны Тарасовой, однако в первую очередь она слушает своих тренеров.

Напомним, Загитова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В декабре прошлого года она приостановила карьеру.