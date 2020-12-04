Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что Карим Халили присоединится к национальной команде на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Карим Халили присоединится к национальной команде в Хохфильцене. На двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в пасьюте и суперспринте», — гласит сообщение СБР.

Отмечается, что Халили отправится в Австрию вместе с Евгением Гараничев, который сдал отрицательный тест на коронавирус. Ранее Евгений покинул Финляндию, где проходят первый и второй этапы Кубка мира, поскольку был изолирован. Он проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, заболевшим коронавирусом.

Расположение команды покинут Семен Сучилов и Петр Пащенко, уточняет СБР.