В рамках группового этапа онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2 между собой встретятся российский коллектив Virtus.pro и европейская команда Alliance. Матч пройдёт в 22-00 по московскому времени.

Virtus.pro vs Alliance

По истечению восьми сыгранных игр Virtus.pro занимают первое место в группе EPIC League Season 2 и имеют в своём арсенале шесть побед и два поражения. У Alliance совершенно другая ситуаций. Европейский коллектив имеет по прошествии восьми сыгранных встреч имеют две победы и шесть поражений и могут вылететь из турнира, заняв 9-10 место.

Virtis.pro в матче 3 декабря выиграли Team Secret со счётом 2-0, что, несомненно, было поражающим результатом. До этого, несколько дней назад клуб обыграл Natus Vincere в упорной борьбе со счётом 2-0.

Alliance только смогли обыграть Vikin.gg и mudgolems, но против всех остальных коллективов европейская команда не смогла показать достойного результата.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub