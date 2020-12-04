Комментатор студии WePlay Александр Enkanis Полищук поделился своими мыслями относительно обновления в CS:GO. По его словам, разработчики поступили достаточно правильно, добавив систему пингов в дисциплине.

Добавление системы пингов в CS:GO — хоть и запоздалое, но крайне удачное решение. Поиграв в Apex Legends и Rainbow6 понимаешь, что это должно быть в каждом соревновательном шутере. Можно ли пойти ещё дальше? Для этого нужно переработать радар/карту.

Этой ночью разработчики выпустили обновление в CS:GO, и добавили новую операцию Broken Fang. Помимо этого, Valve внедрила семь новых карт, из которых одна пошла в рейтинговый матчмейкинг. Боевой пропуск стоит 1 150 рублей и приобрести его может каждый желающий.

Ранее разработчики CS:GO Valve выпустили обновление строчки кода нейросети VACnet, благодаря которой можно с большей вероятностью вычислить нечестных игроков, использующих читы. Информация об этом появилась в твиттере Gabe Follower.