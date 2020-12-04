Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем месяце 37-летний Жирков отыграл четыре матча чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу. Кроме того, футболист вышел на поле в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Жирков выступает в составе «Зенита» с 2016 года. До этого Юрий играл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи» и «Динамо». С 2005 года футболист защищает цвета сборной России.

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка. В тройку лидеров входят московские ЦСКА и «Спартак» с таким же количеством баллов.

В Лиге чемпионов «Зенит» выступил неудачно и занял последнее место в группе, лишившись шансов на выход в евровесну.