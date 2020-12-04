Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снялись с пятого этапа Кубка России, который стартует в Москве 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФККР), спортсмены в последний момент были вынуждены отказаться от соревнований из-за простуды партнерши. На сегодняшний день тесты на коронавирус Бойковой и Козловского отрицательные.

В отсутствие дуэта главными фаворитами в парном катании станут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также в число участников вошли Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Спортсмены выступят с короткими программами в субботу, 5 декабря.

Напомним, ранее по разным причинам с турнира снялась значительная часть участников: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.