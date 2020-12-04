Директор киберспортивной организации HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился своим мнением об игроке Илье lil me alone Ильюке и его роли саппорта четвёртой позиции. Он признался, что после первых тренировок сразу понял, что киберспортсмен лучшая «четвёрка».

После первого тренировочного матча состав сразу сказал, что он лучшая «четвёрка», которую тестировали. Плюс на днях так же сказал Save-. У игрока есть мотивация, желание играть и выигрывать. А медийка — это уже приятный бонус. «Мне нравится быть ближе к аудитории, отвечать на сообщения фанатов. Ведь если человек написал мне сообщение и задал вопрос, почему я не должен отвечать? Есть же искренний интерес.

Magician также заявил, что многие клубы не высказываются о причинах решениях внутри команды, что не нравится активной аудитории, поэтому решил пойти по пути публичного человека и самому рассказывать о внутренних моментах команды.

Ранее Слабухин поделился информацией о том, что они не собираются уходить из дисциплины Dota 2 и в новом сезоне DPC надо ждать новостей.