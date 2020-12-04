Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала новость о том, что его ученица Алёна Косторная заболела коронавирусом.

«Мы сами были в шоке, когда узнали, что Алена болеет. Единственное изменение – у нее второй день нет обоняния. Насколько я знаю, у Алены все происходит бессимптомно, это произошло совершенно случайно», — сказала Рудковская, слова которой приводит Daily Storm.

Рудковская добавила, что Плющенко общался с фигуристкой, однако после этого сдал четыре теста на коронавирус, все показали отрицательный результат. Не выявлен COVID-19 и у тренера Сергея Розанова, который работает с Косторной.

Напомним, Косторная должна была выступить на пятом этапе Кубка России в Москве, но снялась из-за болезни. Турнир стартует завтра, 5 декабря.