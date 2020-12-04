Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, о чем думает во время выступлений.

«У нас голова в программе должна очень точно работать, потому что, если элемент не получился, надо высчитывать, как дальше программу сделать, чтобы не потерять баллы», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.

По словам спортсменки, в Москве и Петербурге этому учат в детстве, но в провинции такого не было.

«Иногда у меня было по четыре каскада, а должно быть три, иногда путалась в прыжках, которые сделала, могла сделать несколько флипов, риттбергеров. Нас этому не учили», — пояснила Загитова.

Напомним, фигуристка начинала тренироваться в Альметьевске, она пришла на каток в возрасте 4 лет. Затем перебралась в Ижевск, а с 2015 года вошла в состав группы Этери Тутберидзе в Москве. С декабря 2019 года Алина не соревнуется, так как взяла паузу в карьере.