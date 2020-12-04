Бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен, комментирующая соревнования в телеэфире, раскритиковала работу Алины Загитовой в «Ледниковом периоде».

«Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом», — заявил Чен, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что часто роль ведущего не могут получить даже настоящие профессионалы, так как не проходят кастинги, а тут на рейтинговое шоу выпустили неподготовленную девочку. Чен подчеркнула, что Загитова — хорошая спортсменка, но это не значит, что она хороша и в роли телеведущей.

Экс-спортсменка добавила, что приглашение Загитовой стало неприятным ударом по профессиональному сообществу, которое долго обучается телевизионному мастерству.

«Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, – только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать им вопрос», — сказала Чен.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Осенью текущего года спортсменка выступила в роли ведущей нового сезона телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работала в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.