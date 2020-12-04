Комментатор Виталий v1lat Волочай поделился своими мыслями о новом обновлении в CS:GO, в котором Valve добавили операцию Broken Fang. Волочай признался, что ему очень понравился новый Retake мод и назвал это лучшим, что придумали разработчики за всю историю.

Кароче мод “Retake” это лучшее что придумали VALVE за свою историю! Быстро, невероятно интересно, и полезно для стандартной игры. Ну и возможность даваиь быстрые команды средней и дополнительными клавишами мышки для такого КСера как я (у которого спит ребенок по вечкрам) — это идеально.

V1lat поблагодарил разработчиков и предположил, что новая соревновательная карта Ancient может быть заменена на надоевшую всем Vertigo, от которой у многих киберспортсменов проблемы.

Ранее комментатор студии WePlay Александр Enkanis Полищук поделился своими мыслями относительно обновления в CS:GO. По его словам, разработчики поступили достаточно правильно, добавив систему пингов в дисциплине.