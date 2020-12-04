На автодроме «Сахир» в Бахрейне завершилась вторая свободная практика в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Как и на первой тренировке, лучшее время показал пило «Мерседес» Джордж Рассел, заменяющий Льюиса Хэмилтона. Британец, напомним, сдал положительный тест на коронавирус.

Его напарник Валттери Боттас показал лишь 11-е время. Со вторым результатом финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который и в первой сессии заездов уступил лишь Расселу. Третье время у Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал шестым, его партнер по команде Пьер Гасли — девятым. Шарль Леклер из «Феррари» из-за технических проблем остался без времени.

Третья тренировка и квалификация состоятся завтра, 5 декабря, гонка пройдет в воскресенье.