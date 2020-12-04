Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал информацию о том, что Карим Халили и Евгений Гараничев присоединятся к национальной команде на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Гараничев был включен с состав команды и на первые два этапа, однако не смог принять участие в гонках. Он был изолирован из-за того, что проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус. Гараничев покинул Финляндию и вернулся в России.

Халили не вызывался в национальную команду в этом сезоне и выступал на Кубке России. Как отметил Польховский, спортсмен находится в неплохой форме, он одержал уже две победы.

Что касается Гараничева, он находится в Увате и должен пробежать спринт на Кубке страны.

«Конечно, вся эта история в Контиолахти далась ему непросто — пришлось покинуть Финляндию без сопровождения, он уехал один на машине, оставил её на российской границе, потом мы её оттуда забрали… В принципе, в той ситуации мы выполнили все требования, которые были», — сказал Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что Гараничев сдал два отрицательных теста на коронавирус.