Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC.

Об этом сообщает официальный сайт издания. В уходящем году Нурмагомедов провел один поединок: 24 октября он защитил чемпионский титул в бою с американцем Джастином Гэтжи. Встреча состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове».

По окончании поединка Хабиб объявил о завершении карьеры. Ранее, в июле, его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался от последствий коронавируса, и боец заявил, что хочет больше времени уделять своей семье.

После этого россиянин впервые в карьере занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Помимо Нурмагомедова, на премию главной звезды номинированы форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор и др..