Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку после операции.

В историях своего «Инстаграма» Смолов опубликовал видео, в котором сообщил, что получил большое количество сообщений со словами поддержки и пожеланиями выздоровления.

«Мне очень приятно. Со мной всё в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя!» — сказал футболист.

Напомним, Смолов был прооперирован после травмы плеча, которую получил в сентябре 2018 года. В матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» он получил повреждение и покинул поле. Предполагалось, что он выбыл на шесть недель.

В текущем сезоне нападающий отыграл 12 матчей в составе «Локомотива» и записал на свой счет три гола.

«Локомотив», набрав в 16 матчах 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.