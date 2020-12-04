В Контиолахти (Финляндия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 5 декабря, состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами — по два из положений лёжа и стоя.

Стартовый лист формируется согласно финишному протоколу спринта, состоявшегося ранее. Так, первым на дистанцию отправится норвежец Тарьей Бё, затем гонку начнут немец Арнд Пайффер и норвежец Йоханнес Бё.

Первым из россиян стартует Матвей Елисеев под 33-м номером. Сразу после него в борьбу вступает Александр Логинов. Эдуард Латыпов побежит 46-м, Антон Бабиков — 55-м.

Напомним, Бабиков пропустил первый этап Кубка мира из-за положительного теста на коронавирус. Перед стартом второго этапа его анализ дал отрицательный результат.