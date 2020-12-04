Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, объяснила, почему их дуэт пропускает этапы Кубка России.

«К сожалению, мы не успели восстановиться после травм и не сможем принять участие в этапе Кубка России. Продолжаем набирать форму», – написала Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, летом фигуристка сломала ногу и в течение семи недель не могла тренироваться.

Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. Сейчас пара тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда. В прошлом сезоне пара попала в финал Гран-при среди юниоров, а также стала третьей на первенстве России.