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  • 04:30,  5 декабря 2020
Биатлон
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На втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета

На втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская эстафета
Светлана Миронова. Фото: СБР

В Контиолахти (Финляндия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 5 декабря, состоится женская эстафета, спортсменки выйдут на старт в 17:15 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Сборную Норвегии будут представлять Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн. За Швецию побегут Йоханна Скоттхайм, Мона Брурссон и сестры Эльвира и Ханна Оберг.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы сократить число перемещений и обезопасить спортсменов в период пандемии коронавируса.

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