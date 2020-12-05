В Москве стартует заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 5 декабря, состоятся короткие программы во всех дисциплинах среди взрослых.

Открывать программу соревнований будут танцы на льду, ритмический танец стартует в 14:30 мск. В отсутствие первых трех пар страны фаворитами соревнований станут Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Напомним, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски\Джонатан Гурейро снялись по состоянию здоровья.

В 15:30 начнется короткая программа в парном катании, где претендовать на победу будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский накануне отказались от участия в турнире по болезни.

В 16:40 стартует короткая программа у женщин, где главной претенденткой на золото станет Камила Валиева. С ней будут соперничать Анастасия Тараканова и Ксения Цибинова. С турнира снялись Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Анастасия Гулякова.

В 18:00 на лед выйдут мужчины, главным фаворитом можно назвать Петра Гуменника. Также свои программы покажут экс-ученики Тутберидзе Алексей Ерохов и Егор Рухин. Михаил Коляда и Дмтрий Алиев снялись с соревнований.