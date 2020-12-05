В Дании продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сегодня, 5 декабря, сборная России встретится с Чехией. Игра будет проходить на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге и начнется в 20:15 по московскому времени.

Российская команда под руководством Амброса Мартина стартовала на турнире с победы над испанками, которые входят в число фавориток. Чехия, напротив, в первом матче уступила Швеции. Команды представляют группу В. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, достаточно не занять последнее место в квартете.

Команды, занявшие первые три места в группах А и В, выйдут в группу I основного этапа соревнований. Команды из групп С и D, соответственно, попадут в группу II.

Из-за пандемии COVID-19 квалификация к чемпионату Европы была отменена. Состав участников турнира определился по рейтингу 2018 года