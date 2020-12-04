Алена Косторная подхватила коронавирус, Карим Халили и Евгений Гараничев выступят на Кубке мира по биатлону. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Косторная заболела коронавирусом

Чемпионка Европы Алена Косторная снялась с пятого этапа Кубка России из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка чувствует себя хорошо, единственный симптом — отсутствие обоняния.

Бойкова/Козловский снялись с ЭКР в Москве

Очередными снявшимися с московского этапа Кубка России фигуристами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они не выступят из-за болезни партнерши, однако их тесты на ковид отрицательные.

Стадион в «Неаполе» переименован в честь Марадоны

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», который является домашним для футбольного клуба «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны.

Хабиб номинирован на премию главной спортивной звезды года

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC. В 2020 году он провел один бой: в октябре Хабиб защитил чемпионский титул в поединке с Джастином Гэтжи.

Жирков стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком команды по итогам ноября. В минувшем месяце 37-летний Жирков отыграл четыре матча чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу. Кроме того, футболист вышел на поле в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Халили и Гараничев приедут на Кубок мира

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Карим Халили присоединятся к национальной команде на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Семен Сучилов и Петр Пащенко, напротив, уедут из расположения сборной.

Финал Кубка мира по лыжам в Пекине не состоится

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и оргкомитет Олимпиады-2022 приняли решение об отмене всех тестовых соревнований в Пекине (Китай) в связи с пандемией коронавируса.

В сезоне-2020/21 в Пекине должен был состояться финал Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный на 19-21 марта.

Навка получит 30 млн от государства на проведение ледовых шоу

Министерство культуры Российской федерации выделило субсидию в количестве 30 миллионов рублей на новогодние шоу Татьяны Навки. Деньги выделяются «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества».

Стало известно о смерти отца братьев Миранчуков

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сообщил о смерти отца, сделав специальный сторис в инстаграме.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда», — написал Миранчук на фото, где они с Антоном Миранчуком стоят рядом с отцом.